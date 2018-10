’14-jarige concurrent Glennis krijgt contract van Simon Cowell’

Het 14-jarige meisje, dat van zichzelf enorm verlegen is, maakte op het podium zoveel indruk dat Simon Cowell haar een platencontract zou hebben aangeboden. Dit meldt Variety.

Een woordvoerder van Cowell wilde het contract niet bevestigen, maar gaf wel toe dat Courtney een dag na de AGT-finale uitgenodigd was bij de platenbaas thuis. Ook zal ze de winnaar van het programma, magiër Shin Lim, vergezellen in Las Vegas waar hij een show mag geven.

De Britse puber deed eerder mee aan The Voice Kids UK en wist met haar eigen stijl de harten van de jury te veroveren tijdens haar auditie bij America’s Got Talent. Jurylid Howie Mandel was zelfs zo onder de indruk van haar stemgeluid en optreden, dat hij haar de zogenaamde Golden Buzzer gaf, waarmee ze direct doorstroomde naar de finale. Het meisje was hier zo door verpletterd, dat ze snikkend in haar vaders armen vloog.