3FM stopt met Glazen Huis

In plaats daarvan trekken in de week voor de kerst dj’s van de radiozender onder de noemer De Lifeline een week lang te voet door het land. Ze gaan daarbij 24 uur per dag van actie naar actie. Vanuit hoofdkwartier TivoliVredenburg krijgen de dj’s - wie dat zijn is nog niet bekendgemaakt - opdrachten en wordt radio gemaakt. De luisteraars kunnen ook dit keer weer liedjes aanvragen in ruil voor geld. Verder vindt hier de hele week een festival plaats met onder meer optredens, workshops, lezingen, games en karaoke.

De opbrengst van deze vijftiende editie is dit keer niet voor één maar drie verschillende goede doelen, ook in samenwerking met Het Rode Kruis. Volgens 3FM-zendermanager Sharid Alles wordt deze editie voor en door een andere 3FM-generatie gemaakt, waarbij je zelf kunt kiezen welk doel je belangrijk vindt. „Het gevoel en doel van de actie zijn niet veranderd, maar met deze vorm kunnen we het luisterende publiek meer dan ooit bij 3FM Serious Request betrekken.”

Traditie

De afgelopen veertien edities is in totaal 100 miljoen euro opgehaald met Serious Request. De opbrengst liet echter een dalende lijn zien. De laatste tijd werd dan ook gespeculeerd over het voortbestaan van de actie, ook omdat er nog geen stad bekend was voor het Glazen Huis. Nu komt er dan inderdaad een einde aan de jarenlange traditie waarbij drie dj’s zich zes dagen lieten opsluiten in het Glazen Huis, dat elk jaar op een andere plek stond. Ze mochten daarbij niet eten en draaiden 24 uur per dag verzoeknummers tegen betaling.

Serious Request begon in 2004 in Utrecht met Giel Beelen, Wouter van der Goes en Claudia de Breij. Beelen werd recordhouder, want hij zat daarna nog acht keer in het Glazen Huis. Gerard Ekdom was acht keer van de partij en Coen Swijnenberg vijf keer. De laatste editie van Serious Request was in Apeldoorn met dj’s Domien Verschuuren, Sander Hoogendoorn en Angelique Houtveen. De eindstand kwam op kerstavond uit op ruim 5 miljoen euro.

De Glazen Huis-actie vond ook navolging in andere landen, zoals België, Zwitserland, Zweden, Kenia en Zuid-Korea.