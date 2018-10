Jan Keizer en Anny Schilder gaan ermee stoppen

„Ik word volgend jaar zeventig en heb dan ruim 50 jaar dit prachtige vak uitgeoefend”, zegt Jan. „Het is erg mooi geweest, maar ik wil graag wat meer tijd doorbrengen met mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen.”

Het duo dat tussen 1976 en 1984 samen het gezicht vormde van de meest succesvolle Nederlandse popgroep BZN kwam in 2009 weer samen, nadat ze elkaar toen al bijna 25 jaar lang nauwelijks hadden gesproken. In dat jaar zongen zij op speciaal verzoek van Mies Bouwman hun klassieker „Mon Amour” tijdens een feestelijk gala in verband met haar tachtigste verjaardag.

Sindsdien brachten ze ook enkele albums uit. Ze scoorden een hit met Take me to Ibiza. Succesvolle met goud bekroonde albums en optredens in binnen- en buitenland volgden. Jan: „Het ging gewoon als vanouds. Ik herinner me nog goed dat we er beide nogal door aangedaan waren.”

In het laatste jaar volgt nog een theatertour door Nederland en een aantal concerten in België, Roemenië en Zuid-Afrika. De tour krijgt de toepasselijke titel Grande Finale.