Matthijs van Nieuwkerk terug met DWDD

Een van de gasten maandagavond is plasticvanger Boyan Slat. Met zijn project the Ocean Cleanup probeert de 24-jarige de plastic soep in de Grote Oceaan tussen Californië en Hawaï op te ruimen.

Komend seizoen is Racoon de huisband van het programma. De Zeeuwen luisteren straks traditiegetrouw elke laatste vrijdag van de maand de media-uitzending op. Nieuw in de talkshow is het onderdeel Yung DWDD waarvoor Spuiten en Slikken-presentatoren Emma Wortelboer, Jurre Geluk, Sahil Amar Aïssa en Samya Hafsaoui items maken.

De talkshow van Matthijs van Nieuwkerk stopte dit jaar al eind maart. Daarna waren Tijd voor Max en sinds medio mei de nieuwe talkshow M van Margriet van der Linden op het tijdstip van DWDD te zien. Matthijs van Nieuwkerk maakte in de zomer het boekenprogramma Moby Dick.

