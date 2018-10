Zangers Holland Zingt Hazes op promotietour

De artiesten, die op 22 en 23 maart 2019 optreden tijdens Holland Zingt Hazes, herdenken dat het veertien jaar geleden is dat André Hazes sr. overleed. De zangers maken hun promotietour langs de regionale media om te laten zien dat ze tijdens Holland Zingt Hazes ’dichterbij komen dan ooit’.

De zaal kent meer podia dan ooit tevoren en de bezoekers kunnen dichterbij het podium staan dan in eerdere jaren. Bovendien doet de in 2004 overleden André Hazes alweer voor de derde keer mee aan het concert in de vorm van een hologram. Ditmaal zal André Hazes jr. zelfs een duet met het hologram van zijn vader gaan zingen.

