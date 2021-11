The Passion in april vanuit Doetinchem weer zonder publiek

Vorig jaar was het evenement ook zonder publiek, vanuit Roermond. Wel komt er, net als vorig jaar, een live-uitzending op televisie. Die is op 14 april te zien bij NPO 1.

Het is de eerste keer dat het evenement in de provincie Gelderland wordt georganiseerd. In de muzikale paasvoorstelling, die op Witte Donderdag (14 april 2022) plaatsvindt, wordt de lijdensweg van Jezus Christus op een moderne manier verteld. De rollen worden vertolkt door bekende Nederlanders. Vorig jaar werd Jezus gespeeld door Freek Bartels. Ook Rob Dekay (Judas), Leo Alkemade (Petrus), Tygo Gernandt (Pilatus), Trijntje Oosterhuis (Maria) en Anita Witzier (verteller) speelden mee. Wie de nieuwe cast vormen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt.

Sinds vorig jaar wordt The Passion georganiseerd door de KRO-NCRV, in plaats van door de EO. Naar de live-uitzending op NPO 1 keken vorig jaar zo’n 2,6 miljoen mensen, in 2019 waren dat er 2,8 miljoen. Naar de laatste versie met toeschouwers, in Dordrecht in 2018, kwamen 14.000 mensen.