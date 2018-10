James Woods razend: ’Twitter muilkorft Amerikaanse volk’

In een exclusief interview met AP zegt Woods dat hij alleen mag terugkeren op Twitter ’als ik doe wat Twitter zegt’, namelijk: zijn oude tweet verwijderen. En dat gaat hij dus niet doen. „Vrijheid van meningsuiting is vrijheid van meningsuiting - het is niet Jack Dorsey’s versie van vrijheid van meningsuiting.”, zegt Woods, doelend op de grote baas van het sociale platform.

De gewraakte tweet van 20 juli was een meme waarin mannen van de Democraten zeiden: „Wij maken de stem van vrouwen meer waard door zelf thuis te blijven.” De tweet wordt door Woods een parodie genoemd - hij schreef er destijds bij: ’Best eng dat er een kleine mogelijkheid is dat dit werkelijkheid wordt. Niet waarschijnlijk, maar in deze tijd van absolute liberale gestoordheid, is het op zijn minst mogelijk’.

Ⓒ Twitter

Invloed verkiezingen

Twitter beschouwde het echter als een tweet die misleidend was en daarmee invloed kon hebben op verkiezingen. Volgens Woods beïnvloedt Twitter juist het politieke proces, door het blokkeren van zijn account, waar hij vaker zijn conservatieve politieke meningen spuit.

De tweet kwam opnieuw onder de aandacht bij het grote publiek doordat de vriendin van Woods die vrijdag had geretweet, waarop de dagen daarop duizenden retweets volgden. Dat het account van zijn vriendin niet geblokkeerd werd, ziet Woods als bewijs van het feit dat het bedrijf hem eruit pikte omdat hij met 1,7 miljoen volgers zoveel aanhang heeft. Dit moet niet gaan om een beroemdheid die de mond gesnoerd wordt; dit gaat om een Amerikaan die het zwijgen wordt opgelegd, tweet voor tweet.”

Het bedrijf wil niet reageren, om privacy- en veiligheidsredenen.