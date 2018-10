Actrice Alyssa Milano start protest tegen Kavanaugh

De actrice doet haar verhaal in een essay op Vox als onderdeel van de beweging #WhyIDidntReport, die opkwam in reactie op de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij betwijfelde op Twitter de geloofwaardigheid van professor Christine Blasey Ford, die Brett Kavanaugh, kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof beschuldigde van misbruik. Volgens Trump zou zij of ’haar liefhebbende ouders’ onmiddelijk aangifte hebben gedaan ’als de aanval op Dr. Ford zo slecht was als ze zegt’.

De actrice, die ook voorop liep in de MeToo-beweging, zegt dat ’de rillingen haar over de rug liepen’ bij het lezen van die uitspraak van Trump. Volgens haar is juist het gegeven dat slachtoffers vaak niet geloofd of serieus genomen worden, de reden dat ze geen aangifte doen. „Als het op seksueel misbruik aankomt, is ons rechtssysteem kapot.” Ze zegt dan ook dat ze Blasey Ford gelooft en roept senatoren op om Kavanaughs kandidatuur voor de functie van opperrechter af te wijzen. „Iedereen die dit weigert, zeg tegen elke generatie Amerikanen dat de carrière van een vermeende misbruiker meer waard is dan de menselijkheid van een overlever. En de hoogste rechtbank in ons land is geen plaats waar een vermeende misbruiker mag zitten.”

’Opnieuw beleven’

„Het kostte me jaren om mijn ervaringen met mijn naaste vrienden te delen”, vertelt Milano over haar persoonlijke ervaringen in haar essay. „Het kostte me drie decennia om mijn ouders te vertellen dat het misbruik überhaupt had plaatsgevonden. Ik heb nooit aangifte gedaan bij de politie, ik heb het nooit ergens gemeld. Ik heb nooit rechtvaardigheid proberen te vinden voor mijn pijn, omdat rechtvaardigheid nooit een optie was.”

Volgens de actrice betekende het uitspreken van haar ervaringen, dat ze die opnieuw moest doorleven. „Het betekende het bestaan van mijn aanvaller erkennen, terwijl ik niets anders wilde dan vergeten dat hij op aarde rondliep.”

Intussen is Kavanaugh door een tweede vrouw beschuldigd van seksueel wangedrag.