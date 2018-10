Kijkers hekelen botte opmerkingen boer Marnix

Boer Marnix houdt ook zijn paarden strak Ⓒ Linelle Deunk

Hij zegt zelf al dat hij in 99% van de gevallen zijn zin wil krijgen. Wanneer hij zijn speeddates een bos bloemen geeft, laat hij meteen weten dat dat de laatste is die ze ooit van hem zullen krijgen. En bij het uitkiezen van zijn vrouwen, zegt hij bij de laatste: ’Close call’. Geen wonder dat boer Marnix van Boer zoekt Vrouw weinig sympathie krijgt op Twitter na de uitzending van zondag.