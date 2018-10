Zo ontsnapt Boris Becker aan scheidingsperikelen

Op Instagram deelt hij grijnslachend een filmpje van zichzelf op het terrein, met achter hem vrouwen in popperige jurkjes. Op foto’s van Daily Mail laat hij zich ook graag door die dames in dirndoll-kleding verleiden om er lekker op los te dansen. En waarom ook niet, zal hij gedacht hebben, nu hij met zijn ex-vrouw alleen nog maar de scheiding hoeft af te wikkelen.

Luidde de officiële verklaring nog dat beiden er alles aan zouden doen om zoon Amadeus van acht de hoogste prioriteit te geven, het moddergooien tussen Lilly Becker, straks weer Kerssenberg en Boris is volop begonnen. Zo plaatste Lilly een opmerkelijke naaktfoto, met het bijschrift ’Ben je nu boos?’, al beweerde ze later in Bild dat die echt voor niemand specifiek bedoeld was. Ze zat ’gewoon lekker in haar vel’ en dat wilde ze delen.

Op zijn beurt laat Boris merken dat hij echt niet wakker ligt van Lilly’s afwezigheid in zijn leven, of het pijnlijke feit dat hij de strijd om de voogdij over hun zoon verloor - twee dagen geleden bracht hij in elk geval nog kwaliteitstijd met Amadeus door in Londen. Maar nu: flinke pints bier, een dansje hier en daar, en voilà, hij voegt zich helemaal naar de levenswijsheid die hij daags na Lilly’s provocerende post op Instagram zette: ’Er komt een tijd in je leven dat je wegloopt van al het drama en van de mensen die het creëren’. En ook: ’Je omringt jezelf met mensen die je aan het lachen maken.’ En waar kon hij dat beter doen dan op het enorme bierfestijn in zijn vertrouwde thuisland?

