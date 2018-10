Britney Spears geeft toe aan alimentatie-eis Kevin

Federline kwam met zijn eis toen het succes Britney weer kwam aanwaaien met haar roemruchte Piece of Me-shows in Las Vegas. Ze verdiende daar rijkelijk mee en dus was het niet meer dan logisch, aldus Federline, dat dat ook ten goede van de kinderen Sean (12) en Jayden (11) zou komen. Hij eiste 25.000 dollar extra per maand.

Britney’s tegenbod van tienduizend dollar extra per maand werd niet geaccepteerd. Hoewel de exacte som niet bekend is, zou de zangeres er nu mee ingestemd hebben alsnog een hoger bedrag bij te betalen.

Met een inkomen van 56,6 miljoen dollar het afgelopen jaar, volgens rechtbankdocumenten die Entertainment Tonight inzag, moet ze zich dat ook prima kunnen veroorloven. Hun scheidingsovereenkomst luidde nu eenmaal dat de alimentatie naar rato van haar inkomsten zou zijn. In die overeenkomst zouden nu nog meer zaken veranderd zijn, maar wat er precies onderhandeld is, wordt angstvallig geheim gehouden.

