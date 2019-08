William verliest van Bear Grylls bij zeilwedstrijd

Ⓒ REUTERS

De door William en Kate georganiseerde King's Cup Regatta bij het Isle of Wight is donderdag gewonnen door survivalexpert Bear Grylls. Grylls won beide races. Prins William eindigde op de derde plek, terwijl zijn vrouw Catherine werd gediskwalificeerd. Grylls mag dankzij zijn overwinning de King's Cup in ontvangst nemen, een beker die in 1920 op hetzelfde eiland voor het eerst werd uitgereikt door koning George V.