Tomorrow Never Dies-acteur (75) overlijdt aan Spaanse costa

Dat schrijft The Sun. De oorzaak van het overlijden is onbekend, maar men vermoedt dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Volgens lokale getuigen waren er geen sporen van geweld op zijn lichaam en zou de in Spanje wonende acteur verschillende ziektes onder de leden hebben gehad.

Al Matthews speelde kleinere rollen in films als Superman 3, Aliens en Tomorrow never Dies, en speelt een hoofdrol in de nog te verschijnen film The Price of Death. Ook is zijn stem te horen in de videogame Aliens: Colonial Marines uit 2013. Tijdens de Vietnamoorlog diende hij in het Amerikaanse korps mariniers. Hij was de eerste donkere man die wegens verdiensten werd gepromoveerd tot de rang van sergeant. Ook was hij de eerste donkere man die te horen was op de nationale radio in Engeland, waar hij tijdelijk woonde en werkte. Daar had hij nasat tv-werk ook zijn muziekcarrière.