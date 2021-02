Jaimie Vaes: ’Gemene kritiek om Dubai heel vervelend’

De 31-jarige Jaimie vertelt dat ze in de serie niet simpelweg te zien is als ’de vriendin van’, maar ook haar eigen zaakjes heeft. Zo is ze bezig met een eigen huidlijn. Maar ook haar voorbereidingen op haar huwelijk, de verbouwing van haar huis en haar moederschap worden gevolgd. Volgens haar is haar leven dan ook niet zo glamorous als het soms mag lijken. „Ik ren de hele dag heen en weer, terwijl Lío - inclusief poepluiers - aan mijn been hangt.”

Zo’n 2,5 jaar geleden werd Jaimie ten huwelijk gevraagd door Lil’ Kleine. Omdat ze zwanger raakte en de coronapandemie om de hoek kwam kijken, moest de bruiloft even wachten. In juni dit jaar is het dan eindelijk zo ver. „Door corona is het wel moeilijk om ’spannende’ dingen te laten zien in de serie. Gelukkig kan ik de hele planning van de bruiloft laten zien en zijn Jorik, Lío en ik twee maanden in Dubai geweest. Toen ging de cameraploeg ook gewoon mee.”

Jammer

Met hun verblijf in Dubai kon het stel op flink wat kritiek rekenen. Op sociale media kregen Jaimie en Jorik regelmatig te horen dat het onverantwoord is om tijdens een pandemie te reizen. „Mensen hebben zo snel hun mening klaar en dat vind ik wel jammer”, vertelt Jaimie, die zich weinig van de kritiek probeert aan te trekken. „Ik weet hoe het zit. En dat is dat we heel verantwoord te werk gaan, ons vaak laten testen en goed opletten. Maar toch blijven die gemene berichten wel heel vervelend om te lezen.”

Jaimie vindt de band met haar familie en vrienden echter veel belangrijker, daarom zijn haar moeder, haar beste vrienden Koen Kardashian en Estelle Cruijff en hopelijk haar vader veel te zien. „Mijn vader woont op Bali, dus ik hoop dat we daar nog heen kunnen met de cameraploeg”, vertelt ze. Lil’ Kleine blijft iets meer op de achtergrond. Waar hij overdag al veel in de spotlight staat, is thuis zijn plek om tot rust te komen. „Maar hij steunt me onvoorwaardelijk.”