Tim den Besten kanshebber Sonja Barend Award

De tv-maker maakt kans met zijn gesprek met zangeres Aafke Romeijn dat hij had voor zijn programma Tims^Tent maar dan in een bungalow, zo blijkt uit de lijst met kanshebbers die maandag bekend is gemaakt.

De lijst bevat nog twee namen die niet eerder genomineerd waren: Wouter Zwart, voor zijn interview met Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland en Cornald Maas, voor zijn interview met zanger en cabaretier Harrie Jekkers).

Op de longlist staan verder Jeroen Stekelenburg, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw, Adriaan van Dis, Eva Jinek, Coen Verbraak en Janine Abbring. De laatste won vorig jaar voor haar interview met Eberhard van der Laan in Zomergasten.

De winnaar wordt op 17 oktober bekendgemaakt in De wereld draait door. De prijs is een initiatief van de VARAgids.