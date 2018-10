Sportvrouwen in musical Soof

De sporters nemen in een aantal voorstellingen de rol op zich van de sportster op wie de man van Soof verliefd wordt. Eerder werd al bekend dat ook voormalig wielrenster Leontien van Moorsel haar opwachting maakt. Zij zal het grootste deel van de voorstellingen te zien zijn.

De musical, over een chaotische moeder en cateraar met een problematisch huwelijk, is gebaseerd op de eerste succesvolle film Soof uit 2013 met Lies Visschedijk in de hoofdrol. De titelrol wordt vertolkt door Maike Boerdam, Noël van Santen speelt Kasper. Andere rollen zijn voor Juul Vrijdag, Winston Post en Julia Nauta. Bijzonder aan de voorstelling is het decor. Een deel van het publiek neemt daadwerkelijk plaats in de keuken van Soof.

Soof de musical gaat op 18 november in première in Breda en is daarna in het hele land te zien.