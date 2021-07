Jaimie Vaes sluit huwelijk met Lil Kleine niet uit: ’Het kan alle kanten op’

„Het uitstel van het huwelijk heeft echt niks te maken met wat zich hier nu afspeelt, in mijn relatie en in mijn leven op dit moment”, zegt Jaimie in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van haar realitysoap Jaimie: In The Vaes Lane. De uitspraak zou ze begin juni hebben gedaan, vlak na het incident op Ibiza eind mei. „Ik zeg ook helemaal niet dat wij nooit meer gaan trouwen. Ik weet alleen niet op dit moment hoe het allemaal gaat verlopen. Het kan nu alle kanten op.”

De tweede reeks van de serie, die vanaf donderdag te zien is op Discovery+, zou aanvankelijk toewerken naar het huwelijk van Jaimie en Lil Kleine. Zij zouden elkaar op Ibiza eeuwige trouw beloven. In de realityserie wordt nu teruggeblikt op de bewogen periode die Jaimie vanaf eind mei meemaakte. Ook is te zien hoe ze samen met haar zoontje Lío de zomer doorbrengt vanaf haar tijdelijke nieuwe woning op Ibiza.

„Ik denk dat het gewoon heel goed is dat we eventjes helemaal niet in elkaars aura zitten zodat ik even mijn rust kan pakken, ook voor hem”, vertelde ze in de trailer, die twee weken geleden werd gedeeld. „Mijn focuspunt is nu gewoon ikzelf. Gewoon gelukkig worden, gelukkig zijn, lekker in mijn vel zitten. Dat is waar ik nu naar uitkijk.”

’Gewelddadig’

Lil Kleine kwam eind mei onder vuur te liggen omdat hij gewelddadig zou zijn geweest tegenover zijn vriendin. Ingewijden meldden aan Privé dat Jaimie bebloed en met gescheurde kleren in de lobby van hotel OKU op Ibiza verscheen.

De zanger werd opgepakt, maar het Openbaar Ministerie op Ibiza seponeerde de zaak na twee dagen. De verloofden brachten daarna een verklaring naar buiten dat hun relatie wel eens pieken en dalen kende. Concrete antwoorden op de vraag wat er exact op Ibiza was gebeurd, gaven de twee, hun management en het platenlabel van Lil Kleine niet.