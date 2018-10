’Verbaasde’ Top 40 gaat naar andere zender

Erik de Zwart is in 2006 benoemd tot de voorzitter van Stichting de Nederlandse Top 40 en presenteerde de hitlijst jarenlang op radio en tv. Ⓒ Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

De Top 40 gaat naar een andere zender. Dat meldt het bestuur van de Stichting Nederlandse Top 40 nadat Radio 538 maandag had bekendgemaakt te stoppen met het uitzenden van de populaire hitlijst. Er is al een deal met een nieuwe zender en binnenkort wordt bekendgemaakt welke dat is.