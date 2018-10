Eerste concert boyband Fource in Tilburg

Ⓒ Hollandse Hoogte / Raymond van Olphen

Ian (14), Jannes (15), Max (15) en Niels (13), die samen de boyband Fource vormen, zullen op 9 december a.s. in de Tilburgse poptempel 013 hun eerste concert geven. Dit maakten de jongens zelf bekend in Zapplive.