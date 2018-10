Top 40 verhuist naar Qmusic

„We zijn heel trots dat de moeder aller hitlijsten binnenkort op de vrijdagmiddag bij Qmusic te horen is. De Nederlandse Top 40 is een ijzersterk merk, dat naast radio ook online, op mobiel en social ongekende mogelijkheden kent”, zegt zendermanager Dave Minneboo in een reactie. „De Top 40 is de enige échte hitlijst die de tand des tijds altijd heeft weten te doorstaan door constant te vernieuwen. Dit zetten we bij Qmusic dan ook door. De Top 40 wordt samengesteld door te kijken naar onder andere airplay op alle radiozenders en streamingcijfers.”

Top 40-voorzitter Erik de Zwart is ook tevreden met de verhuizing. „We hebben de afgelopen maanden met verschillende partijen gesprekken gevoerd. De conclusie is voor ons dat de Nederlandse Top 40 bij Qmusic het beste op zijn plek is. Zowel op de radio, als door het platform dat de zender samen met het AD en de regiotitels kan bieden. We zijn klaar voor de volgende stap met de Top 40 en kijken dan ook erg uit naar deze samenwerking.”

De Nederlandse Top 40 is sinds 1965 te horen op de radio. De eerste jaren was de hitlijst te horen bij Radio Veronica en later op Radio 3. De afgelopen 25 jaar werd de Top 40 bij Radio 538 uitgezonden. 538 maakte maandag bekend te stoppen met het uitzenden van de Top 40.