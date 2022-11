Inbraak bij Belgische koningin Paola: ’voor miljoenen euro’s gestolen’

De Belgische koningin Paola. Ⓒ ANP

PARIJS - Er is vrijdagochtend ingebroken in een woning die eigendom is van koningin Paola in Parijs. Dat meldt Le Parisien. Daarbij werd volgens bronnen van de Franse krant „voor miljoenen euro’s” gestolen.