Paleis ontkent inbraak in woning koningin Paola in chique wijk van Parijs

De Belgische koningin Paola. Ⓒ ANP

PARIJS - Er is vrijdagochtend ingebroken in een appartement in de chique wijk Par Monceau in Parijs. De buit zou zeer groot zijn. Franse media meldden aanvankelijk dat het zou gaan om een flat van de Belgische koningin Paola. Maar intussen zeggen ze dat er grote onduidelijkheid is over de eigenaar. Het Koninklijk Paleis ontkent dat koning Albert en koningin Paola daar een flat hebben.