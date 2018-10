BZV schrapt zin uit interview na Telegraaf-video

Want op de vraag ’Hoe snel heb je gereageerd?’ (op de oproep van champignonkweker Michelle) antwoordde Maarten in eerste instantie heel eerlijk: „Een dag na de deadline.” Best gek omdat in het programma het precieze aantal brieven een belangrijk item is. Na het zien van de Telegraaf-video verwijderde de omroep die zin dan ook snel. Gelukkig hebben we de foto nog!

BZV-persvoorlichter Birgit Jansen nuanceert de zaak: „Het klopt dat Maarten na de deadline heeft gereageerd. Maar de zaak ligt wel iets genuanceerder. Hij had namelijk gevraagd aan zijn moeder en zus een brief te schrijven. Die brieven kwamen in het laatste weekend binnen. De (maand)dag na de deadline bleek dat Maarten zelf geen brief had geschreven, en dat is wel een vereiste. Dus is hij gebeld om te zeggen dat als hij echt wilde meedoen hij echt zelf nog een brief moest schrijven. En dat heeft hij toen, inderdaad een dag na de deadline, meteen gedaan."

Boer Remco baarde opzien, nadat uit de tweede aflevering bleek dat hij al ’innig’ contact had gehad met een aantal brievenschrijvers. Hierop besloot het programma toen verder te gaan zonder de 28-jarige melkveehouder.

