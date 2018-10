Holly Mae Brood stelt Soy Kroon gerust

Soy Kroon speelt in de ABBA-musical de rol van Sky, de verloofde van het hoofdpersonage Sophie, een rol van actrice Jolijn Henneman. De première van Mamma Mia! viel toevallig in hetzelfde weekend als de halve finale van de RTL-show Dance Dance Dance, waarin Soy en Holly net als Urvin Monte en Britt Scholte een finaleplek bemachtigden.

Holly Mae is trots op haar vriend. „Hij doet het goed. Ik zat op het puntje van mijn stoel. We zijn voor elkaar heel oplettend in wat er gebeurt en ik heb dus goed opgelet of het allemaal goed gaat. Maar Soy is steady. Hij weet wat hij moet doen en doet dat gewoon. Ik was uiteindelijk zenuwachtiger dan hij, maar ik weet wel dat het goed komt.”

Zwembroek

Holly Mae ging na afloop van de première meteen het toneel op, waar Soy scènes had gespeeld in niets meer dan een zwembroek. „Ik heb hem verteld dat ik heel trots op hem ben en dat hij er heel goed uit zag op het podium. Hij zag er fantastisch uit. Ik heb hem gerustgesteld. Hij was erg gespannen, maar voor Soy was de finale Dance Dance Dance denk ik nog spannender.”

Soy: „Toen ik zondagochtend opstond was ik inderdaad heel zenuwachtig. Holly zei: ’Maar Dance Dance Dance heb je ook gedaan en dat was ook heel spannend.’ Ze had gelijk. Musical ligt meer in mijn comfortzone dan dans, dus ik moet gewoon genieten. Dat heb ik gedaan en dat beviel goed.”

In de ABBA-musical staat Soys personage voor het altaar op een Griekse eiland. In het echte leven zijn Soy en Holly Mae voorlopig nog geen bruidspaar. „Ik wil ooit wel trouwen, maar joh, wij zijn pas 23. Ik vind het nog wel even goed zo.”

De finale van Dance Dance Dance is op zaterdag 29 september.