Céline Dion stopt na acht jaar in Las Vegas

De vijftigjarige zangeres, die een wereldhit scoorde met My Heart Will Go On, geeft geen specifieke reden waarom zij stopt met haar vaste optredens. In 2011 begon haar tweede ‘vaste’ plek op het podium van Caesars Palace. Eerder had zij ook al een vaste show in Las Vegas tussen 2003 en 2007.

Met een foto op Instagram suggereerde Dion dat zij meer tijd gaat besteden aan het opnemen van nieuwe muziek.