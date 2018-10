Roxeanne Hazes: ’Ik heb geen ruzie met André’

„Ik heb altijd gezegd ’mijn deur staat open’ en als hij behoefte heeft aan zijn neefje kom dan vooral langs. Ik heb ook geen ruzie met mijn broertje en dat wil ik ook graag zo houden”, vertelt Roxeanne aan RTL.

Over de komende Holland zingt Hazes-concerten in maart 2019, waarbij ze weer zal samenwerken met André, zegt ze: „Ik vind het vooral erg belangrijk dat mensen in het publiek niet meekrijgen dat wij niet on speaking terms zijn, of wat dan ook. We komen daar allemaal voor een doel en dat is de muziek en het leven van papa vieren en niets meer dan dat.”

Vorig jaar liet Roxeanne al weten dat ze haar broertje na haar verloving had ingelicht met een berichtje en dat hij welkom is op haar bruiloft.