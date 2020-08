Sean Penn is getrouwd via Zoom

Veel is er niet bekend over het huwelijk van de 59-jarige Sean Penn en de 28-jarige Leila. Wél heeft de acteur nu onthuld dat de trouwambtenaar niet eens fysiek aanwezig tijdens de ceremonie. „We hebben een COVID-bruiloft gedaan. Daarmee bedoel ik dat de trouwambtenaar er via Zoom bij was. De ceremonie hielden we gewoon thuis in het bijzijn van mijn twee kinderen en Leila’s broer”, vertelt Penn in Late Night with Seth Meyers.

Sean en Leila zijn sinds 2016 samen. Eerder gaf hij al eens dat hij een lastig persoon kan zijn, maar dat Leila hem volledig accepteert. „Ben ik moeilijk? Ja, ik denk het wel. (...) Leila kent me beter dan ik mijzelf ken. Dat betekent niet dat ik het eens ben met haar percepties, maar ik vind ze zeker fascinerend. Ze is de vrouw van mijn leven.”

Penn was voorheen getrouwd met actrice Robin Wright en Madonna.