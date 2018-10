Roxeanne gaat trouwen in Las Vegas

„Ik heb een hele leuke band met Rox, ik ga ze ook trouwen. Dat hebben ze me gevraagd”, verklapt Xander aan RTL. Daarnaast onthult hij dat Erik en Roxeanne plannen hebben om het huwelijk te laten plaatsvinden in Las Vegas.

Zelf vertelt de zangeres dat ze aanvankelijk geen trouwplannen had, voordat ze Erik ontmoette. „Ik heb jarenlang gezegd dat ik niet wil trouwen, omdat mijn vader me niet kan weggeven. Daarmee is mijn beeld dat papa mij als prinsesje kan weggeven, weg. Maar toen Erik het vroeg dacht ik: ’Ja natuurlijk wil ik met jou trouwen’”, aldus Roxeanne.

