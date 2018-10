’Mogelijk wéér bruiloft in Big Bang Theory’

„Het seizoen moet niet als een lang afscheid gaan voelen”, vertelt Holland. „Het moet vooral een heel grappig seizoen worden, met een voor alle fans bevredigend einde. Het is fijn dat we ruim de tijd hebben om daarnaartoe te werken. Het zou veel vervelender zijn als we vlak voor het einde van het seizoen hoorden dat we moesten stoppen.”

Onlangs maakten de producenten bekend dat het twaalfde seizoen de laatste reeks zou worden. The Big Bang Theory, over de levens van vier nerds, is al jarenlang de meest succesvolle Amerikaanse televisiekomedie.

Diverse vaste gastrollen komen in de laatste reeks nog een keer terug, zoals Jerry O’Connell als de broer van Sheldon, Keith Carradine als de vader van Penny en Bob Newhart als Professor Proton. De makers hopen nog steeds William Shatner en George Lucas een keer te strikken voor een bijrolletje.