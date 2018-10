Mel Gibson maakt remake Wild Bunch

Het wordt de zesde film die Gibson als regisseur maakt; zijn laatste werk was het veelbekroonde oorlogsdrama Hacksaw Ridge uit 2016.

The Wild Bunch, met in de hoofdrollen toentertijd William Holden en Ernest Borgnine, vertelde over een groep outlaws in de nadagen van het Wilde Westen. Het epos geldt als een klassieker in het actiegenre; de snelle montage en het flitsende camerawerk zijn iconisch te noemen. De film viel ook op door de realistische, grafische manier waarop het geweld in beeld werd gebracht.

