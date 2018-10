Jan Keizer: ’Het is wel mooi geweest nu’

Jarenlang waren Jan Keizer en Anny Schilder een duo. Volgend jaar stopt de Volendammer er echter mee. ,,Op een gegeven moment moet je zeggen dat het klaar is.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

In 2007 viel al het doek voor BZN, maar JAN KEIZER plakte er daarna nog twaalf jaar aan vast. Nu stopt hij definitief met zingen. Het is een beslissing waar hij lang over heeft nagedacht, maar waar hij volledig achter staat. ,,Volgend jaar hoop ik zeventig te worden. Dat is een leeftijd dat je niet meer op het podium wil staan. Samen met ANNY SCHILDER maken we er een mooie afscheidstour van door Nederland.’’