Donornier voor Martin Gaus

Een gelukkiger mens dan Martin Gaus zal je deze dagen niet snel aantreffen. Nu er een geschikte donornier voor hem is gevonden, schijnt er weer licht aan het einde van de tunnel.

Het was voor MARTIN GAUS misschien wel het mooiste weekend van zijn leven. De 73-jarige, doodzieke, dierenvriend kreeg eind vorige week te horen dat hij eindelijk zijn zo gewenste, maar vooral zo noodzakelijke donornier krijgt. Volgende maand al wordt hij geopereerd. ,,Geloof me, ik ben enorm opgelucht. Dit is echt mijn redding.”