Volledige cast The Suicide Squad onthuld: verrassende nieuwe namen

Onder meer Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney en Viola Davis maken hun comeback in de sequel van de regisseur van Guardians of the Galaxy. Nieuwe namen die zich bij de cast voegen, zijn die van Idris Elba, John Cena, Pete Davidson en Peter Capaldi.

Suicide Squad is een van de belangrijkste reeksen van DC Comics. In de serie komen talloze superhelden uit het universum van DC samen, zoals Deadshot, Harley Quinn, The Joker, Captain Boomerang en Killer Croc. De eerste Suicide Squad-film uit 2016 was commercieel een groot succes, maar de kritieken waren vernietigend.

The Suicide Squad zal op 6 augustus 2021 verschijnen.