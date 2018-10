’Harry en Meghan feesten in Amsterdam’

Harry en Meghan zouden drie dagen lang genoten hebben van een weekend dat omschreven werd als ’eten, drinken, slapen, dansen, bootjes en fietsen’. Naast de royals werden er nog een aantal prominente gasten ingevlogen, zoals acteurs Eddie Redmayne, Jenna Coleman, Stanley Tucci, model Lily Cole, televisiepresentator Richard Bacon en rapper Tinie Tempah, die ook nog optrad op de dag dat eigenaar van SoHo House Nick Jones jarig was.

De gasten zouden gedineerd hebben bij Italiaans restaurant Cecconi’s in de Spuistraat en daarna genoten hebben van de Cowshed Spa in het SoHo House. In het driedaagse feest zat ook een een rondvaart door de grachten en een rondleiding op de Wallen, maar dat laatste zouden Harry en Meghan hebben afgeslagen.

SoHo House is een exclusieve club voor leden en doet tevens dienst als hotel voor diezelfde leden. Voor Harry en Meghan heeft de club een speciale betekenis, omdat hun eerste date plaatsvond in een privé-eetkamer van SoHo House London. Ook zou Meghan haar vrijgezellenfeest hebben gevierd in een vestiging van de club in de Engelse Cotswolds.