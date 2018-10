Sam Smith over breuk: ’nog rauw’

„Ik ben nog steeds bezig uit te vinden wat deze relatie me heeft gebracht en wat het voor me betekende. Brandon was geweldig en we staan nog steeds op goede voet met elkaar. Al mijn relaties zijn overigens op een goede manier geëindigd”, aldus Sam.

De Britse zanger denkt dat zijn relatie met Brandon ook goed geweest is voor de homogemeenschap en de acceptatie van homoseksuele liefde. „Een gay-relatie zien, is goed en verfrissend, omdat je het niet zo vaak ziet in het openbaar.”