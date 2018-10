Pete Davidson met dood bedreigd

De komiek zei doodsbedreigingen te hebben ontvangen nadat bekend werd dat de popdiva met hem in het huwelijk zou treden. „Ja, er was iemand die zei dat ’ie me wilde neerschieten, omdat ik met haar ga trouwen. En dat ik veel te lelijk voor haar ben”, aldus Pete. Het leven met een beroemde popster heeft volgens de standup comedian soms ook z’n nadelen. „We kunnen niet meer normaal over straat gaan, dat mis ik echt. Het gaat er buiten soms echt heftig aan toe.”

Dat Ariana en Pete bij elkaar zijn gekomen, is volgens hem puur te danken aan de juiste timing. „We kwamen allebei net uit een relatie en begrepen elkaar. Er was direct een klik die we beide nooit eerder hadden. Soms heb je een relatie met een heel goed persoon, maar is die niet de juiste voor je. Bij haar wist ik meteen: dit is de ware.”