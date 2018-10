Abbey Hoes laat ondanks advies niet aan zichzelf sleutelen

„Ik ben niet het type dat denkt: ik verbrand alle schepen achter me en ga naar het buitenland om het daar te maken. Ik wil niet mijn hele leven opgeven voor een droom. Tuurlijk, als er ooit een realistische kans voorbijkomt, zal ik daar honderdtien procent voor gaan”, aldus Abbey. „Maar ik ben niet iemand die luistert naar: je bent een van de tweeduizend, maar als je nu je tanden laat bleken, een beugel neemt, je tieten laat vergroten en tien kilo afvalt, maak je misschien wel kans.”

Dergelijke adviezen zijn haar serieus wel eens gegeven. „Ik werd er in eerste instantie een beetje verdrietig van”, gaat de 24-jarige Abbey verder. „Niet zozeer omdat ik ging twijfelen aan mezelf, maar omdat het toch vrij hard is om te horen. Ik heb er oprecht over nagedacht: oké, wil ik dit doen om meer werk te krijgen? Nee, want dan zou ik mezelf niet serieus nemen.”

„Ik heb ook weleens het advies gekregen om alvast over botox na te denken”, aldus Abbey, die daar al helemaal niet aan wil denken. „Nee dank je. Ik ben bang voor naalden, waarom zou ik ze dan in mijn gezicht willen? Bovendien, hoe zou ik mezelf als actrice nog serieus kunnen nemen met botox in mijn hoofd? Het draait toch om mijn expressie?”