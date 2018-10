Giel Beelen haalt ’opa’ terug op zender

Opa Beelen was eerder tussen 2005 en 2015 een vast onderdeel in het programma van Giel, toen nog op 3FM. Na tien jaar verdween het typetje van de radio toen Giel alle vaste items overboord gooide. Martijn van Stuyvenberg onthulde daarna dat hij al die tijd de stem van de bijdehante opa verzorgde. Daarvoor was het altijd een goed bewaard geheim wie er achter de grootvader van Giel zat.

