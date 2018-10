Chantal Janzen en Luizenmoeder-actrices in race voor Televizier-Ster

De winnares van de publieksprijs mag zich de populairste vrouwelijke tv-personality van het televisieseizoen 2017-2018 noemen. Chantal Janzen ging tussen 2014 en 2016 al drie keer achtereen met de prijs naar huis, vandaar dat ze vorig jaar geen kans maakte. Toen won Eva Jinek de publieksprijs. Ze was toen voor de eerste keer genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster. Voor Geraldine Kemper is het al de vierde keer dat ze meedingt naar de prijs voor beste presentatrice.

Actrices Ilse Warringa en Jennifer Hoffman nemen het behalve tegen elkaar, ook op tegen Lies Visschedijk die is genomineerd voor haar rol in de RTL-serie Soof: een nieuw begin. Sinds 2016 worden op het prijzen toegekend aan beste acteur en actrice van het jaar. Tot nu toe maakten acteurs en actrices uit tv-series ieder apart kans op een Zilveren Televizier-Ster. Vanaf dit jaar zijn deze categorieën samengevoegd in één prijs. Dit jaar zijn dus alleen actrices genomineerd. Twee weken geleden stonden André van Duin en Jeroen van Koningsbrugge als enige mannen nog in de top 8.

Bij de mannen won vorig jaar Jeroen van Koningsbrugge voor zijn acteerprestaties in Smeris en Riphagen. Bij de vrouwen won Angela Schijf opnieuw voor haar rol van Eva van Dongen in de politieserie Flikken Maastricht.

De Zilveren Televizier-Sterren worden op 11 oktober uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam. Woensdag worden de nominaties in de categorie presentator bekend. Vorig jaar won Wilfred Genee in deze categorie.