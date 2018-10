AVROTROS vecht strijd met NPO dan maar bij rechter uit

Dat zegt een woordvoerder van de omroep in het AD. „Wij gaan hier niet mee akkoord.” De omroep dreigde al eerder met juridische stappen vanwege de programmering in de middag. Schollaardt stapte vorig jaar over van 3FM naar Radio 2 waar haar een prominente plek in de programmering was beloofd. Die kreeg ze aanvankelijk ook ten koste van Rob Stenders’ Platenbonanza. Toen daar kritiek over kwam, draaide de NPO de beslissing weer terug.

Stenders en Schollaardt moesten daarna het tijdvak met elkaar delen. Hiertegen tekende AVROTROS eerder protest aan bij de geschillencommissie van de NPO, die de omroep gelijk gaf. Toen er na de zomer een nieuw uitzendschema kwam, had dat echter toch niet de gewenste gevolgen voor de middagprogrammering.

Ingewijden vertellen in de krant dat de NPO in eerste instantie Gijs Staverman wilde slachtofferen voor Schollaardt. De dj, die momenteel een lunchprogramma heeft, zou verhuizen naar de vrijdagmiddag en voortaan weekendradio maken. Dat plan vond op het laatste moment geen doorgang.