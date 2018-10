Jane Fonda leert van Trump-stemmers

Fonda is al sinds de jaren ’60 actief als activist, toen vooral tegen de oorlog in Vietnam. Later legde ze de focus op vrouwenzaken. Ze richtte in 2005 het Women’s Media Center op en spreekt zich vaak uit over de positie van vrouwen in Hollywood en daarbuiten. „Ik vind het belangrijk om van me te laten horen, zeker op dit moment”, zegt de actrice, die onderdeel van de Time’s Up-beweging is.

„Me Too ging over luisteren naar slachtoffers, Time’s Up draait om: wat gaan we er nu aan doen?”, legt Fonda uit. Zelf richt ze daarbij haar pijlen op de wereld buiten Hollywood. „Toen we begonnen met de beweging, kregen we brieven van vrouwenorganisaties uit de landbouwwereld, de zorg, de hotellerie. Vrouwen in die sectoren zijn zo kwetsbaar. Ze durven niets te zeggen omdat ze het zich niet kunnen veroorloven om hun baan te verliezen. We hebben anderen binnen Time’s Up die zich meer met Hollywood en wat daar gebeurt bezighouden, ik zet mijn beroemdheid in om het lot van deze vrouwen onder de aandacht te brengen.”

Schuldgevoel

In haar nieuwe HBO-docu, in Nederland beschikbaar via Ziggo, vertelt de actrice over het schuldgevoel dat ze altijd heeft gehad over haar rijkdom en bevoorrechte positie. Ze heeft daar mee leren omgaan, merkt ze ook tijdens haar activisme. „Ik ga voor sommige organisaties mee als ze van deur tot deur gaan om hun doelen te bespreken. Soms word ik dan herkend, vaak ook niet trouwens. Maar als mensen wel weten wie ik ben, krijg je te maken met vooroordelen: ’Hoezo komt een witte, beroemde, bemiddelde vrouw als jij mij vertellen wat ik moet doen?’. Dan probeer ik ze uit te leggen: ja, ik heb een bevoorrecht leven, maar we hebben ook dingen gemeen. En als we de wereld beter willen maken, zullen we dat met z’n allen moeten doen.”

Fonda probeert die gesprekken zo open mogelijk te houden. „Soms zijn het mensen die op Trump gestemd hebben. Ik zeg nooit iets negatiefs over hem of over Fox News, want dat staat daar altijd aan. Mijn doel is ze iets te vertellen dat ze niet weten. Bijvoorbeeld dat hun kind met een bestaande aandoening zijn zorgverzekering verliest als Trump z’n plannen doorvoert.”

Zelf steekt de 80-jarige daar ook veel van op. „Ik denk dat het belangrijk is om uit onze bubbel te stappen en te praten met mensen die het niet met ons eens zijn. Ik leer daar zelf ook van. Over waarom ze stemmen zoals ze doen, bijvoorbeeld. En ik begrijp dat, absoluut. Ze hebben gewoon niet alle informatie.”