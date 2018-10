Dit doet Leontine Borsato voor haar uiterlijk

Pratend over filmsterren naar aanleiding van haar nieuwe programma Filmster gezocht, noemt Leontine als haar voorbeelden Marilyn Monroe, Brigitte Bardot en Audrey Hepburn. „Brigitte Bardot wordt ook oud op een manier die ik van haar had verwacht. Zonder plastische chirurgie, opvullen of weghalen. (...) Ik vind het mooi als vrouwen op een gracieuze wijze oud worden, zoals bijvoorbeeld Audrey Hepburn. Zij had altijd een tijdloos uiterlijk. Ik vind het niet aantrekkelijk als vrouwen door allerlei ingrepen leeftijdloos worden.”

Zelf werkt ze wel hard voor een jeugdig uiterlijk. „Ik heb een keertje botox in mijn voorhoofd laten spuiten. Daarna had ik een heel andere lach. Afschuwelijk vond ik dat! Nu laat ik af en toe heel licht botox inspuiten in m’n fronsrimpel, maar wel zo dat ik ’m nog gewoon kan gebruiken.” En ze doet meer voor haar uiterlijk. Ze laat weten dat ze regelmatig peelings neemt en iemand bezoekt die lichtherapie geeft. En: „Ik slik collageen.”

Het hoort bij haar vak, vindt ze. Niet alleen doelt ze dan op haar hoofdrol in de film First Kiss, maar ook op haar nieuwste presentatieklus: Filmster Gezocht. De nieuwe talentenjacht waarin gezocht worddt naar acteertalent is binnenkort te zien op SBS6. Wie Filmster Gezocht wint, krijgt een prominente rol in een nog onbekende Nederlandse film of serie.