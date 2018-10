Geraldine Kemper denkt niet dat ze Jinek en Janzen kan verslaan

„Ik vind het heel leuk, het is een publieksprijs, dus dat betekent dat mensen op je gestemd hebben.” Hoewel Geraldine voor de vierde keer is genomineerd, gaat kans maken op de prestigieuze tv-prijs zeker niet wennen. „Het is altijd spannend. Ik vind het ook een belangrijke prijs. De mensen die naar je programma’s kijken, stemmen.”

Geraldine neemt het dit keer op tegen Eva Jinek, die de Ster vorig jaar won, en Chantal Janzen, die al drie keer met de prijs naar huis ging. „Ik vind het een heel mooi compliment dat ik tussen Chantal en Eva sta. Ik zie mezelf soms nog als een nieuweling, dat ben ik natuurlijk niet meer, en dan sta ik tussen zulke grote namen.”

Geraldine schat haar kansen niet al te hoog in. „Ik zit daar hartstikke lekker op die bank en denk dat ik er ook niet af mag. Ik mag lachen en klappen en zoek een jurk waarin ik heel lekker kan zitten”, grapt ze. „Ik ben al heel blij dat ik er weer heen mag en dat ik weer bij de top drie zit.”