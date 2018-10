Wat heeft David Beckham met zijn haar gedaan?

Het is niets raars voor de wereldberoemde voetbalster om met zijn kapsel allerlei stijlen uit te proberen, stelt Daily Mail. Veelvuldig gezien: erg kort kapsel, zijkanten opgeschoren en de top in een kuif gestyled. Dr. Asim Shahmalak van haartransplantatiekliniek Crown Clinic in Manchester vertelt de krant: „Het haar van David Beckham lijkt dikker dan op foto’s die een paar weken geleden in Miami van hem werden genomen. Toen vertoonde hij duidelijk tekenen van mannelijke kaalheid.”

„Het is onmogelijk met zekerheid te zeggen, maar het lijkt erop dat hij een verdikkingsmiddel voor zijn haar heeft gebruikt, zodat het voller lijkt.” Niets ongewoons, volgens hem. Die andere Britse topvoetballer Wayne Rooney zou zijn haar zwart verven om het dikker te laten lijken, én om daarmee een eerdere haartransplantatie te verbergen.