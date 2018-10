Star Wars-producer Gary Kurtz (78) overleden

Naast Star Wars produceerde Kurtz ook American Graffiti, The Empire Strikes Back en The Dark Crystal. „Hij hield ervan verhalen te vertellen die de menselijkheid van karakters op een entertainende manier liet zien, voor publiek over de hele wereld.”

Hoewel de buitenwereld zijn naam vooral zal koppelen aan Star Wars, was hij voor zijn familie een geliefde echtgenoot, vader en grootvader en werd hij ook door collega’s en degenen die hem als mentor mochten meemaken, zeer gewaardeerd. Naast het maken van films hield Kurtz zich ook bezig met fotografie, muziek en verdiepte hij zich in de geschiedenis van de film.

Daarnaast was hij marinier, reisde hij over de wereld, hield hij ervan om buiten te zijn en wordt hij omschreven als een vriendelijke, meevoelende man. „Hij was geweldig. We zullen hem erg missen”, laat de familie weten.

Sterspeler Mark Hamill heeft inmiddels via Facebook zijn condoleances aan de familie em vrienden van Kurtz overgebracht. „We bedanken Gary Kurtz voor zijn bijdrage aan Star Wars en we weten dat zijn Erfenis voor altijd geliefd zal blijven.”