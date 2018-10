Matthijs heeft een nieuwe... autocue!

Dat was te danken aan een nieuwe steun en toeverlaat, zo bleek vandaag. Hoewel hij privé nog steeds gelukkig is met Karin, de moeder van zijn twee kinderen, heeft hij in de studio op het Westergasterrein een drastische levenskeuze gemaakt.

Zijn ouwe trouwe ’teleprompter’, die zijn teksten op de camera projecteert zodat hij zelfs maar zonder te knipperen kan doorpraten, heeft hij namelijk ingeruild voor een nieuw model.

Voor de sterpresentator van de NPO is na dertien seizoenen alleen het beste goed genoeg. Dus kwam hij uit bij een exemplaar dat met de hand werd samengesteld door autocue-specialist Niels Barends.

Hoeveel deze Rolls Royce onder de teleprompters BnnVara heeft gekost, is onduidelijk. Voorlopig heeft deze Van Nieuwkerk echter geen windeieren gelegd: zijn eerste uitzending sinds eind maart werd bekeken door liefst 1,2 miljoen kijkers.