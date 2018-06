Aaron Carter onder invloed achter het stuur

Het 29-jarige broertje van Backstreet Boy Nick wordt verdacht van rijden onder invloed, marihuanabezit en het bezit van drugsgerelateerde voorwerpen. Ook zijn vriendin had wiet en bijbehoren op zak. Zij zou zich bovendien hebben verzet tegen haar arrestatie.

Een paar uur voordat Aaron werd aangehouden, verscheen op zijn Twitteraccount een berichtje dat hij zijn concert in Kansas City, Missouri zou missen. “Vanwege transportproblemen is Aaron vanavond niet op tijd in Kansas City. Hij belooft snel terug te komen.”