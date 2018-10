The Voice Senior-winnaar Jimi krijgt huldiging

Voor het raadhuis in de Brabantse stad vindt zondag een speciaal feest ter ere van zijn winst plaats. Jimi treedt zelf op, maar ook andere artiesten komen op het podium.

De 69-jarige Jimi, een protégé van Gerard Joling en Gordon, versloeg eerder deze maand in de finale Annet (68), Georges (61) en Noble (68). Hij mag een EP opnemen en optreden op het Muziekfeest van het Jaar in de Ziggo Dome. Alle finalisten staan op 1 oktober samen op het podium voor een eenmalig concert in het AFAS Circustheater in Scheveningen.