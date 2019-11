Thijs Römer getrouwd

Burgemeester Femke Halsema stelde in haar toespraak voor De Jongh dat het huwelijk in het geheim heeft plaatsgevonden. De danseres heeft de achternaam van Römer aangenomen; zij werd tijdens het feest Igone Römer-de Jongh genoemd.

Het tweetal bevestigde de relatie in 2016 voor het eerst. Zij en de ex van Katja Schuurman leerden elkaar kennen via Instagram, nadat De Jongh (40) de acteur (41) een berichtje stuurde. Zij hebben allebei al kinderen uit een vorige relatie.

Bekijk ook: Onderscheiding voor Igone de Jongh na laatste voorstelling