Fetty Wap in tranen om steun na overlijden 4-jarige dochter

In een filmpje op Instagram vertelde Fetty Wap in tranen hoe zijn volgers hem hadden geraakt door hun steunbetuigingen. Hij vroeg zijn fans onder zijn berichten op sociale media massaal te reageren met vlinderemoji’s, omdat vlinders de lievelingsdieren waren van zijn dochter.

Fetty Wap is in Nederland vooral bekend van het nummer Trap Queen, dat in 2015 een bescheiden hit werd. Ook was hij te horen op de singles Bang My Head van David Guetta en Sia en All In My Head (Flex) van Fifth Harmony.